10th बोर्ड परीक्षा में अस्पताल में भर्ती परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचा दोस्त

Fraud in RBSE Bord exam. सीकर/नीमकाथाना. प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए नौकरी हासिल करने के लिए डमी अभ्यर्थी का खेल लगातार सामने आता रहा है।

In the board examination, a friend came to take the examination instead of a hospitalized candidate. सीकर/नीमकाथाना. प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए नौकरी हासिल करने के लिए डमी अभ्यर्थी का खेल लगातार सामने आता रहा है। लेकिन अब बोर्ड परीक्षाओं में भी डमी अभ्यर्थी का खेल शुरू हो गया है। ऐसा ही मामला राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा दसवीं की विज्ञान विषय की परीक्षा में मंगलवार को सामने आया है। दरअसल, नीमकाथाना इलाके के महावा गांव में स्थित एक परीक्षा सेंटर पर इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। डमी अभ्यर्थी असली परीक्षार्थी का दोस्त बताया जा रहा है, जो उसके ताऊजी के दबाव में आकर परीक्षा देने पहुंचा था। मामले को लेकर केन्द्राधीक्षक ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर नीमकाथाना सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने नाबालिग डमी परीक्षार्थी की स्वयं की भी परीक्षा होने से उसके परिजनों को नोटिस देकर छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार समीपवर्ती गांव महावा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक बोर्ड 10 वीं कक्षा का परीक्षा सेंटर है। सेंटर पर मंगलवार को सुबह 9 बजे से विज्ञान विषय की परीक्षा शुरू होनी थी। इससे पहले केन्द्राधीक्षक को डमी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने की सूचना लगने पर जांच कराई तो कमरा नंबर 15 में वीक्षक शंकर लाल को बालेश्वर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के परीक्षार्थी की जगह उसी गांव का उसका दोस्त डमी परीक्षार्थी के रुप में बैठा हुआ मिला। वीक्षक ने परीक्षा शुरू होने से पहले 8.55 पर केन्द्राधीक्षक को सूचना दे दी। इस पर डमी परीक्षार्थी को अलग बैठा दिया गया और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीमकाथाना व सदर थाना पुलिस को जानकारी दी।