SC जाति प्रमाण पत्र व फर्जी अंक तालिका से OBC अभ्यर्थी ने हासिल की सरकारी नौकरी, यूं पकड़ा गया फर्जीवाड़ा

ये है मामला

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सूरतगढ़ के निरीक्षक रमेश कुमार ने नीमकाथाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिसमें बताया है कि गोरधनपुरा निवासी मूलचंद पुत्र रिछपाल राम सूरतगढ़ में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत है। उसके खिलाफ शिकायत की गई थी कि अपने जाति प्रमाण पत्र में अपनी जाति अनुसूचित जाति बलाई का सदस्य बताते हुए नौकरी हासिल की थी। विभाग ने मूलचंद के जाति प्रमाण पत्र को नीमकाथाना तहसीलदार के पास सत्यापन के लिए भेजा तो ज्ञात हुआ कि मूलचंद द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक तथा दिनांक पर मूलचंद का नाम दर्ज नहीं है। प्रमाण पत्र पर जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर भी मिलान नहीं पाए गए हैं। हल्का पटवारी नयाबास की जांच रिपोर्ट के अनुसार पटवारी द्वारा मूलचंद का सत्यापन तथा गणमान्य व्यक्तियों से पूछताछ करने पर सामने आया कि उक्त मूलचंद पुत्र रिछपाल राम जाति जाट हाल निवासी जाखडों की ढाणी तन कैरवाली की जाति जाट पाई गई है। इसके अलावा आरोपी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास का प्रमाण पत्र की जांच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करवाए जाने पर सामने आया कि उक्त अंकतालिका मूलचंद की नहीं होकर कूट रचित बनाई गई है।

नौकरी से बर्खास्त

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने मूलचंद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र व दसवीं की अंक तालिका कूट रचित पाए जाने पर मूलचंद को विभागीय जांच में दोषी पाया गया। जिसके आधार पर उसे बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

a man Got CRPF job from fake SC caste certificate and mark sheet