खाटूश्यामजी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की अभद्र टिप्पणी, देशभर में आक्रोश, मुकदमा दर्ज

(Abusive remarks against Khatushyamji on social media. outrage across the country) सीकर/ खाटूश्यामजी. अराध्य देव खाटूश्यामजी (Khatu Shyam ji)के खिलाफ सोशल मीडिया (Social Media) पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खाटूश्यामजी के साथ श्याम भक्तों के खिलाफ भी टिप्पणी की। जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। मामले में खाटूवासियों ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। खाटूश्यामजी के थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि खाटूश्यामजी निवासी योगेश अग्रवाल ने रिपोर्ट दी है कि चौमूं पुरोहितान निवासी गोगराज नेहरा पुत्र स्व.चौथमल नेहरा जाति जाट ने अपने फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर सामाजिक सौहार्द (Social Harmoney) खराब करने की नीयत से बाबा श्याम व उनके भक्तों के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है।वहीं, फोन पर बाबा श्याम के भक्तों को धमकी भी दी है। उधर, मामले में विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह संयोजक हरिओम भातरा ने यह रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने 295 ए की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

देशभर में आक्रोश



खाटूश्यामजी पर टिप्पणी के खिलाफ देशभर के श्रद्धालुओं में आक्रोश है। प्रदेश सहित कई राज्यों के श्याम भक्तों ने पुलिस थानों में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। देश- विदेश के लोगों ने खाटूश्यामजी में भी लोगों को फोन कर आरोपित केे खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग बुलंद की। आरोपी के खिलाफ खाटूश्यामजी में भी जबरदस्त आका्रेश नजर आया। काफी संख्या में लोग आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के तैयार हो गए। इस मौके पर पार्षद मुकेश गढवाल, राजवीर सिंह, संजय तिवाड़ी, श्याम सिंह चौहान, श्याम सुंदर चेजारा, सोनू मथुरा, सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे।