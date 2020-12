एसीबी ने जब्त किए आयुक्त के 1.40 लाख रुपये, दर्ज होगी एफआईआर

(ACB seized Rs 1.40 lakh of commissioner, FIR to be filed) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बीती रात पकड़ी गई श्रीगंगानगर आयुक्त प्रियंका बुडानिया से एसीबी टीम ने 1 लाख 40 हजार रुपयों के साथ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। वहीं, मामले में देर रात तक आयुक्त बुडानिया व साथ मौजूद परिजनों से देर रात तक पूछताछ की गई। जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि एसीबी जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर आयुक्त प्रियंका बुडानिया से 1.40 लाख रुपयों के बारे में पूछताछ की गई है। जिसके संबंध में उन्होंने श्रीगंगानगर के ही कुछ लोगों के नाम बताए है। उन लोगों से रुपयों के बारें में पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके पास से मिले रुपयों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

मुखबिर से मिली थी सूचना

डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि एसीबी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगानगर आयुक्त के पास अवैध राशि है। सूचना मिलने के बाद उनकी कार को लक्ष्मणगढ़ में हाइवे के पास रोका गया। जहां कार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ही कार से 1.40 लाख रुपए व कुछ दस्तावेज मिले थे।

परिवार के साथ जा रही थी जयपुर

डीएसपी ने बताया कि श्रीगंगानगर आयुक्त प्रियंका बुडानिया अपने परिवार के साथ निजी कार में जयपुर जा रही थी। गाड़ी में उनका चालक, भाभी व दो बच्चे भी थे। एसीबी टीम ने लक्ष्मणगढ़ थाने में ले जाकर कई घंटों तक उनसे देर रात तक रुपयों के बारे में उनसे पूछताछ की। एसीबी ने रुपयों के बारे में परिवार के लोगों से भी पूछताछ की। आयुक्त ने एसीबी टीम को रुपए देने वाले गंगानगर के कुछ लोगों के नाम बताए है। जिनसे एसीबी की टीम आगे पूछताछ करेगी। उन लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी।