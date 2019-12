भीषण शीतलहर के चलते स्कूली बच्चों को मिली राहत, इतने दिन बढ़ी छुट्टियां

शेखावाटी में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सितम ( Cold in Rajasthan ) जारी है। तापमान में भले ही माइनस से बाहर आया हो, लेकिन सर्दी का असर और तेज हो गया। झुंझुनूं और चूरू में भीषण शीतलहर ( Cold Wave in Rajasthan ) के चलते जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर एक से आठ तक के स्कूली बच्चों को राहत देते हुए अवकाश की घोषणा ( Declared Holiday in Schools Due to Cold ) की है।