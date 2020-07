राजस्थान के इन स्कूलों में अगले सप्ताह से शुरू होंगे एडमिशन

(Admission will start in these schools of Rajasthan from next week) प्रदेश में पहली बार ब्लॉक स्तर पर खोले गए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रधानाचार्य पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग ने जारी कर दी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।