Pre-Monsoon: अलवर-भरतपुर में झमाझम के बाद अब अब शेखावाटी में आस!

राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां शुरू होने के बाद प्रदेशवासी अब सुकून महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के कई हिस्से तो इससे अभी तक महरूम ही हैं।

सीकर Updated: June 16, 2022 06:35:56 pm

After the ruckus in Alwar-Bharatpur, now there is hope in Shekhawati! -राजस्थान में चार दिन बारिश का अलर्ट जारी

-शेखावाटी में 17 जून को बारिश होने की संभावना



सीकर. अलवर-भरतपुर(Alwar-bharatpur) में गुरुवार को प्री मानसूनी(pre-monsoon) बारिश के बाद अब प्रदेश के दूसरे हिस्से भी इसकी आस में हैं। बता दें कि दोनों ही जिलों में गुरुवार सुबह से बादल छाने लगे और फिर तेज हवा के साथ हुई वहां झमाझम बारिश से राहत महूसस की गई।

भरतपुर में गुरुवार को हुई झमाझम के बाद मुख्य बाजार में भरा बारिश का पानी।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून 20 से 25 जून के बीच राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। वर्तमान में दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 17 जून से एक पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा। कल यहां होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने अगले चार दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान धूलभरी आंधी व हल्की- तेज बारिश की संभावना है। अलर्ट के मुताबिक 17 जून को झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलुपर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरु, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज हवाओं के बारिश होने की संभावना है। उमस से बेहाल शेखावाटी

प्रदेश में सक्रिय प्री मानसून के कारण शेखावाटी में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। अधिकतम तापमान उछल कर 41 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले तीन के दौरान मौसम में बदलाव जारी रहेगा। अधिकांश जिलों में सूंटे के साथ हल्की बारिश होगी। जिससे तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी। सीकर में गुरुवार दिन निकलने के साथ ही मौसम साफ हो गया। दिन में कई बार दक्षिण पश्चिमी हवा चलने के साथ मध्यम स्तर के बादल उमडे लेकिन उमस व गर्मी के तेवरों में किसी तरह की कमी नहीं आई है। दिन ढलने के बाद भी गर्मी ने नरम नहीं हुए। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केन्द्र पर अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। पढ़ना जारी रखे

