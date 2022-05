VIDEO: घर में एक साथ तीन मौत के बाद 24 दिन की बच्ची ने संभाली परिवार की जिम्मेदारी, पूरे गांव के सामने बांधी मासूम को पगड़ी

चंचल महज 24 दिन की मासूम बच्ची है...ना पूरी सी आंख खुलती है ना ही गर्दन संभल पाती है...अपने- परायों की समझ है ना सुख- दुख का बोध है।

After three deaths, a 24-day-old girl took over the responsibility of the family सीकर/नांगल. लेकिन, इस कोमल अवस्था में ही उस पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है। हादसे में चाचा व चाची के साथ पिता बंशीधर की मौत के 12वें दिन बकायदा पगड़ी के रूप में ये जिम्मेदारी पूरे गांव के सामने उसके सिर पर रखी गई। जिसके गवाह बने हर शख्स की आंखों में इस दौरान नमी उतर आई। वहीं, बेबसी से बिलखती मां की तो छाती तक आंसुओं से भीग गई। हर कोई इस दौरान कुदरत की इस कुचाल को कोसता नजर आया।