अग्निवीर: ठुकराई सियासत अब बॉर्डर पर जाने को तैयार देश का युवा

Agniveer ; youth ready to go to the border अजय शर्मा. सेना भर्ती के नए पैटर्न को लेकर भले ही देशभर में पिछले दिनों जमकर सियासत हुई हो लेकिन राजस्थान के युवा अब सब कुछ भूलकर फौजी बनने की तैयारी में जुट गए है। प्रदेश के दस लाख से अधिक युवा बॉर्डर पर जाने को तैयार है। कोरोना की वजह से बंद हुई सेना भर्ती रैली देशभर में अब अग्निवीर के जरिए अनलॉक हो गई है। थल सेना व नेवी के लिए आवेदन प्रकिया जारी है। जबकि वायुसेना के लिए पिछले दिनों आवेदन लिए गए थे। इसमें पहली बार रेकार्ड तोड साढ़े 7 लाख आवेदन जमा

देशभर में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया दस अगस्त से शुरू होनी है। देशभर में पहले चरण में 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया होगी। नए पैटर्न की भर्ती रैलियों की शुरूआत लुधियाना और बेंगलूरू से होनी है। इसी महीने हरियाणा के हिसार में भी भर्ती होगी। यदि राजस्थान की बात करें तो अगस्त से लेकर दिसम्बर तक सेना भर्ती रैलियां होनी है। इधर, सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार रैली में शामिल होने वाले युवाओं को आठवीं व दसवीं की मूल अंकतालिका, मूल निवास, आधार कार्ड व कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ लेकर आना होगा। इनके बिना अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भर्ती कार्यालयों की ओर से पहले चरण में उन क्षेत्रों में भर्ती कराई जा रही है जहां के युवाओं में सबसे ज्यादा सेना में जाने का जुनून है।

Agniveer: युवा बॉर्डर पर जाने को तैयार, वायु सेना में रेकॉर्ड तोड़ 7.50 लाख आवेदन

तोड़ा सियासत का बंधन: ऐसे समझें युवाओं के जोश को केस एक: देशसेवा का मौका भले ही कम, लेकिन जाएंगे बॉर्डर परसेना भर्ती की तैयारी में एक साल से जुटे पुष्पेन्द्र कुमार का कहना है कि सरकार ने अग्निवीर योजना के जरिए भले ही बॉर्डर पर जाकर देशसेवा करने का समय कर दिया हो लेकिन बॉर्डर पर जाने का जुनून कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वह रोजाना एक घंटे दौड़ का अभ्यास करते हैं। केस दो: आयु सीमा में छूट की हो घोषणा हो पूरीअभ्यर्थी पंकज सिंह का कहना है कि शेखावाटी से सबसे ज्यादा युवा पहले भी सेना में जाते थे। उनका कहना है कि भले ही अग्निवीर योजना के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हो लेकिन राजस्थान के युवाओं का जोश कम नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। इससे कोरोनाकाल में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को भी राहत मिल सकेगी। ऐसे मिलेगा नौकरी का मौका 1. नेवी: 2800 को मिलेगा मौका अग्निवीर योजना के तहत भारतीय नेवी में आवेदन शुरू हो गए है। लगभग 2800 पदों के लिए पहले चरण में परीक्षा होगी। इसके लिए अभ्यर्थी 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 17 साल 6 महीने से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी की लंबाई 152.5 सेंटीमीटर और सीना फुलाने की रेंज 5 सेमी. तक होनी चाहिए। नेवी की अन्य विंग में भी इस महीने में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की आस है। 2. वायुसेना: 7.50 लाख से अधिक आवेदन हुए जमा नई योजना के तहत वायुसेना में भी आवेदन फार्म अनलॉक हो चुके है। वायुसेना के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई थी। 7.50 लाख से अधिक युवाओं ने वायुसेना की भर्ती के लिए आवेदन किए है। इधर,सेना भर्ती कार्यालय का दावा है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए है। इससे पहले आंकड़ा चार से पांच लाख तक ही रहता था। 3. थल सेना: मांगे आवेदन, सितम्बर में होनी है रैली

सेना भर्ती कार्यालय अलवर, झुंझुनूं व जयपुर ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेना प्रवक्ता के अनुसार भर्ती में अग्निवीर सैनिक सामान्य, अग्निवीर सैनिक तकनीकी, अग्निवीर सैनिक क्लर्क, स्टोरकीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनूं के लिए आवेदन एक से 30 जुलाई तक होंगे। जबकि अलवर व जयपुर सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से आवेदन पांच जुलाई से तीन अगस्त तक होंगे। प्रदेश में अगले पांच महीने युवाओं को मौके ही मौके प्रदेश में अग्निवीरों की भर्ती रैली 13 अगस्त से शुरू होनी है। प्रदेश में भर्ती रैलियां दिसम्बर महीने तक जारी रहेगी। बीकानेर में भर्ती रैली 13 अगस्त से छह सितम्बर तक होगी। अलवर में दस सितम्बर से 24 सितम्बर, जयपुर में 29 सितम्बर से 14 अक्टूबर, कोटा में एक से 14 नवम्बर और जोधपुर में 28 नवम्बर से 12 दिसम्बर तक भर्ती रैली होना प्रस्तावित है। यदि सेना भर्ती कार्यालयों को भर्ती स्थल तलाशने में देरी होती है तो कलैण्डर में बदलाव हो सकता है। पत्रिका पड़ताल: पहले 90 सेना भती रैली, हर साल 60 हजार नए सैनिकों की भर्ती, अब 45 हजार को मौका

देश में कोरोना से पहले अमूमन 90 से 105 तक सेना भर्ती रैली होती थी। इनके जरिए देशभर में लगभग 60 हजार सैनिकों की भर्ती होती। लेकिन अग्निपथ योजना के जरिए सरकार ने पहले साल 45 हजार के चयन का दावा किया है। हाालंकि सरकार का दावा है कि हर साल अग्निवीर की संख्या में इजाफा होगी। एक हजार की बटालियन में 700 तक अग्निवीर रखे जाने का भी प्रावधान है।

किस राज्य के कितने सैनिक सेवारत

उत्तरप्रदेश 2,18, 512

बिहार 1,04,539

राजस्थान 1,03,265

महाराष्ट्र 93,938

पंजाब 93, 438

हरियाणा 89239 (राज्यसभा में 2021 में सरकार की ओर से पेश किए आंकड़ों के अनुसार) एक्सपर्ट व्यू तैयारी पर करें फोकस, निश्चित मिलेगी सफलतानए पैटर्न पर सेना भर्ती रैली अनलॉक हो चुकी है। युवाओं को अब तैयारी पर फोकस करना होगा। बेहतर तैयारी के दम पर ही सफलता मिलेगी। शेखावाटी के युवाओं को तीन साल से इंतजार था। आवेदन फॉर्म शुरू होने से युवाओं की बॉर्डर पर जाने की आस फिर से जगी है। रामकरण चौधरी, सेवानिवृत्त कैप्टन सीकर के 50 हजार से ज्यादा करेंगे आवेदनसेना भर्ती के आवेदनों को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। इस बार अकेले सीकर जिले के 50 हजार से अधिक युवाओं के थलसेना में आवेदन करने की आस है। पहली बार वायुसेना के लिए भी रेकार्डतोड़ आवेदन आए है। भले ही भर्ती नियम बदले हो लेकिन शेखावाटी के युवाओं के जोश में कोई कमी नहीं है। गिरवरसिंह शेखावत, सेवानिवृत्त कैप्टन पंजाब में पहली रैली, कर्नाटक में होगी आखिरी रैलीइस साल देशभर में अग्निवीर योजना के तहत भर्तियां होनी है। पहली रैली देश में पंजाब प्रदेश में होगी। जबकि इस साल की आखिरी रैली कर्नाटक में होनी प्रस्तावित है। राजस्थान में युवाओं के क्रेज को देखते हुए भर्ती रैलियों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है।

अमित सेठी, एक्सपर्ट, सीकर प्रदेश के युवाओं का चयन प्रतिशत सबसे ज्यादाप्रदेश के युवाओं का चयन प्रतिशत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे है। यहां के युवाओं का कद-काठी का भी फायदा सेना भर्ती रैली में मिलता है। अब हमारे युवा वायुसेना और नेवी में भी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। भले ही भर्ती का पैटर्न बदला हो लेकिन चयन प्रतिशत अब भी हमारा सबसे ज्यादा रहने की आस है।

सुल्तान सिंह, एक्सपर्ट, कुचामन सिटी पढ़ना जारी रखे

