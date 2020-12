राजस्थान की इस कॉलेज को दो महीने पहले ही मिली मान्यता, अब सारी सीटें फुल

(All 100 seats of Sikar Medical College filled with admission) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में इसी साल शुरू हुई मेडिकल कॉलेज (Sikar Medical College) में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में जबरदस्त रुझान देखने को मिला है। दो महीने पहले ही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की मिली स्वीकृति के बाद सीकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सभी सौ सीट एडमिशन से फुल हो गई है। खास बात यह रही कि प्रदेश में पहले से चल रही कई अन्य मेडिकल कॉलेज की तुलना में सीकर मेडिकल कॉलेज की सभी सीटों का अलॉटमेंट पहले हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डा केके वर्मा ने बताया कि काउंसलिंग वाले सभी विद्यार्थियों को 20 दिसम्बर तक सीकर मेडिकल कॉलेज में व्यक्तिगत उपस्थित होकर सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इसके लिए सीकर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। 21 और 22 दिसम्बर तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल बोर्ड से फिटनेस का प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा।



यह है सीटों का गणित

जयपुर गए काउंसलिंग टीम के प्रभारी डा रामरतन यादव ने बताया कि जयपुर में चल रही दूसरे चरण की काउंसलिंग में सीकर मेडिकल कॉलेज में 11 सीट आल इंडिया मेरिट से और 89 सीट राजस्थान स्टेट काउंसलिंग से अलॉट हुई है। जबकि प्रदेश में चूरू, बाडमेर मेडिकल सरीखे पुराने मेडिकल कॉलेज में अभी कई सीट रिक्त है। टीम के मगन सिंह के अनुसार राजस्थान में नियमानुसार कॉलेज के लिए मैनेजमेंट की 35 सीट है इनमें एनआरआई की 11 सीट और जुड गई है। ये सभी अलॉट हो गई। अभ्यर्थी के मेडिकल या दस्तावेज सहित अन्य कारणों से अनफिट रहने पर उस सीट को रिक्त मानते हुए जयपुर वापस लौटा दिया जाएगा।

इसलिए सीकर का चुनाव

काउंसलिंग टीम के डा सुनील सैनी सहायक आचार्य फिजियोलॉजी ने बताया कि जयपुर के बाद भावी चिकित्सकों ने सीकर मेडिकल कॉलेज की चुना है। वजह सीकर की बजाए प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज की दूरी ज्यादा होना है। साथ ही नया कॉलेज परिसर होने से यहां सुविधाओं का बेहतर मिलना भी चयन का एक अन्य कारण है। यही कारण है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में अलवर, जयपुर, धौलपुर सहित आस-पास के जिले के 40 से ज्यादा विद्यार्थी आए हैं। इन विद्यार्थियों में कई विद्यार्थियों ने फीस भी जमा कर दी।