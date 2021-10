घायल को ला रही एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर, चालक व नर्सिंगकर्मी की मौत

(108 ambulance pilot and compounder died in collision between ambulance and truck in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के सदर थाना इलाके में नानी बाइपास चौराहे पर सोमवार रात को सिहोट में हादसे के शिकार हुए शख्स को सीकर ला रही 108 एंबुलेंस (108 ambulance) की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में एम्बुलेंस चालक और कंपाउंडर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुुंची पुलिस ने एम्बुलेंस में सवार घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ दोनों मृतकों के शव एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक रामचंद्र मुंड और पुलिस उप अधीक्षक विरेन्द्र शर्मा ने भी मौका मुआयना किया। घटना के बाद एसके अस्पताल में एंबुलेंसकर्मियों की भीड़ जमा हो गई। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम मंगलवार को होगा।

डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ पहुंचा ट्रक

थानाधिकारी सुनील जांगिड़ ने बताया कि हादसा रात करीब नौ बजे हुआ। फागलवा की 108 एम्बुलेंस सिहोट में हुए हादसे के हताहत को लेकर सीकर की तरफ आ रही थी। वहीं टैंकर जयपुर से बीकानेर की तरफ जा रहा था। इसी बीच नानी चौराहे पर दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। जिसमें एम्बुलेंस आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ चला गया। हादसे में एम्बुलेंस के चालक नागौर जिले के टोडास गांव निवासी अर्जुन व झुंझुनूं जिले के निवाई गांव के निवासी नर्सिंगकर्मी सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों वाहनों को हटवाकर रास्ता खुलवाया।

आगे बैठा था नर्सिंगकर्मी

जानकारी के अनुसार मृतक नर्सिंगकर्मी सुभाष भी चालक अर्जुन के साथ एंबुलेंस में आगे बैठा था। जबकि पीछे हादसे का शिकार व्यक्ति व उसका एक परिजन मौजूद था। हादसे में आगे बैठे चालक व नर्सिंगकर्मी की मौत हो गई। जबकि पीछे रहे दोनों लोगों को हल्की चोट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।