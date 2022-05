VIDEO: सम्मान के लिए बुलाया, माला पहनाने के लिए उठने की कहकर अधिकारियों ने डंडों से की एंबुलेंस यूनियन जिलाध्यक्ष की पिटाई

राजस्थान के सीकर जिले में पायलट डे पर 108 एंबुलेंस यूनियन के जिलाध्यक्ष महिपाल को सम्मान करने के लिए बुलाकर डंडों से पीटने का मामला सामने आया है।

Ambulance union sikar district president was beaten up by calling for award सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में पायलट डे पर 108 एंबुलेंस यूनियन के जिलाध्यक्ष महिपाल को सम्मान करने के लिए बुलाकर डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जीवीके ईएमआरआई कंपनी के रवि सैनी व निरंजन शर्मा ने उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम के पास बुलाया। जहां दोनों ने अन्य युवक के साथ मिलकर उनके व साथी रामकरण के साथ मारपीट की। जिसमें उसका हाथ टूट गया। साथी रामकरण के भी चोट आई। जिन्हें नजदीकी लोगों ने बीच बचाव कर एसके अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के बाद उन्हें घर भेजा गया। मामले में रात को आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।