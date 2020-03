प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग का मस्जिदों से शुरू हुआ ऐलान

सीकर. Announcement of cooperation of Prime Minister Narendra Modi started from mosques सीकर. पूरा विश्व कोरोना (Corona Virus) की जंग लड़ रहा है। इस बीच विश्व के कई देशों में लॉक डाउन (Lockdown) घोषित कर दिया गया है। जनता कफ्र्यू के बाद मंगलवार रात से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भारत में भी पूरी तरह लागू कर दिया गया है। जनता कफ्र्यू के बाद मंगलवार रात से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भारत में भी पूरी तरह लागू कर दिया गया है। जिसका असर देशभर में देखने को मिल रहा है। शहर सुनसान है, तो गलियों में सन्नाटा पसरा है। सरकारें व संगठन इसे लेकर जागरुकता फैला रहे हैं। इसी बीच सीकर की मस्जिदों से भी ऐलान सामने आने लगे हैं। जिसमें मौलवी अजान के साथ माइक से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बचाव के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील मानने की बात कह रहे हैं।(Announcement of cooperation of Prime Minister Narendra Modi started from mosques ) सीकर जिले के कांवट कस्बे में भी मोहम्मद ईश्हाक पांच वक्त की नमाज के साथ माइक से लोगों को कोरोना वायरस से सावधान रहने व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों की पालना की अपील कर रहे हैं। वह कहते हैं कि संकट की इस घड़ी में सब प्रधानमंत्री मोदी व प्र्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सहयोग करें। इसके साथ मोहम्मद ईश्हाक लोगो को मास्क पहनने, घरों मे फिनायल से पोचा मारने, सनेटाइजर का उपयोग करने व सोशल डिस्टेंस रखने की अपील भी करते हैं। बकौल ईश्हाक इंसानियत को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आहन की पालना करना सभी का पहला धर्म है। ईश्हाक रात 10 बजे मकानों की छत पर खड़े होकर मुस्लिम भाईयो से अजान लगाकर कोरोना कि माहामारी से बचाने के लिए दुआएं करने की अपील भी करते हैं।



सामूहिक नमाज बंद



सीकर की मस्जिद अहले हदीस में तो सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगाने के साथ घर में ही नमाज अदा करने का ऐलान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश हित में वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लॉक डाउन का समर्थन करें। जमात से जुड़े मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि यह फैसला लोगो को इस महामारी से बचाने के लिए जनहित में लिया गया है। इससे अब लोगो को एकत्र होने से संक्रमन फैलने से बचाने के लिए नमाज घरों में पढऩे को कहा गया है। इसके लिए बाकायदा माइक से एलान करके लोगो से की घरों में नमाज पढऩे की अपील की गई है।