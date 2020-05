सीकर में बढ़ा कोरोना संक्रमण, फिर आया पॉजिटिव केस

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में शुक्रवार को फिर एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। (Another corona positive found in Sikar) तीर्थ नगरी खाटूश्यामजी (Corona Positive Found In Khatushyamji) की एक महिला के जयपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है।