अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम को मारने के लिए दौड़े हथियारबंद 50-60 लोग

वन खंड रूपपुरा उदलवास में अवैध खनन ( Illegal Mining ) कर रहे माफियाओं ( Mafia ) ने शुक्रवार को वन विभाग ( Forest department ) की टीम पर हमला ( Attack on Team Reached for Action on Illegal Mining ) कर जब्त 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़ा ले गए।