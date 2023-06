Fraud: बेटे की कनाडा में नौकरी के नाम पर आर्मी मैन से ठगे छह लाख रुपए

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कनाडा में पढ़ाई व जॉब के नाम पर सेना के जवान से छह लाख की ठगी का मामला सामने आया है।

Army man duped of six lakh rupees in the name of son's job in Canada. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कनाडा में पढ़ाई व जॉब के नाम पर सेना के जवान से छह लाख की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में बाडलवास निवासी औंकारमल पुत्र जीवणराम ने सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। जिसमें बताया कि हरियाणा का फतेहाबाद निवासी रणधीर सिंह पुत्र बलराज सिंह उसके साथ भारतीय सेना में था। दोनों के बीच अच्छे संबंध होने की वजह से उसका घर भी आना- जाना था। इसी बीच रणधीर ने उसके बेटे संदीप को हिसार निवासी रिश्तेदार संदीप कुमार के जरिये जॉब के लिए कनाडा भेजने की बात कही। जिसका खर्च 12 लाख बताते हुए छह लाख रुपए पहले तथा बाकी जॉब के बाद देने को कहा। इसके बाद रणधीर सिंह व उसका रिश्तेदार संदीप कुमार उसके घर भी आए। जिनके विश्वास में आकर 2020 में तीन बार में छह लाख रुपए जमा करवा दिए। लेकिन, इसके बाद वे पहले तो कोरोना काल निकलने पर पढ़ाई व जॉब का वीजा देने की बात करने लगे और जब बाद में बात की तो उन्होंने बेटे को विदेश भेजने के लिए साफ मना करते हुए रुपए हड़पने के लिए षडय़ंत्र रचना बताया। रिपोर्ट में बताया कि रणधीर सिंह व संदीप के अलावा उसकी पत्नी शीला देवी भी धोखाधड़ी में दोषी है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।