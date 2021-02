बंद होगा एशिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का ये इकलौता केंद्र

योगेश पारीक

(Asia's largest and Rajasthan's only sheep breeding center to be closed) सीकर/फतेहपुर. कृषि कानूनों के विरोध के बीच राज्य सरकार पशुपालकों को झटका देने की तैयारी कर रही है। सरकार पशुपालकों की सुविधा के लिए 46 वर्ष पहले फतेहपुर में स्थापित किए गए प्रदेश के एक मात्र भेड़ प्रजनन केन्द्र ( Fatehpur sheep breeding center) को बंद कर रही है।