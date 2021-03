पत्रिका की खबर का बड़ा असर: बंद नहीं होगा एशिया का सबसे बड़ा भेड़ प्रजनन केन्द्र

(Asia's largest sheep breeding center will not be closed) सीकर/फतेहपुर. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में संचालित एशिया के सबसे बड़े भेड़ प्रजनन केन्द्र को बंद करने के आदेश जारी करने के बाद अब विभाग बैकफुट पर आया है।