विधानसभा चुनाव: जब जमानत जब्त होने पर भी विधायक बन गए अब्दुल गफ्फार

चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब उम्मीदवार का बेहद कमजोर होना है। जमानत न्यूनतम मत नहीं पाने वालों की ही जब्त होती है।

Rajasthan Assembly elections: When the election was won even after the security deposit was confiscated. चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब उम्मीदवार का बेहद कमजोर होना है। जमानत न्यूनतम मत नहीं पाने वालों की ही जब्त होती है। जो फिलहाल कुल मतदान का छठवां हिस्सा तय है। पर फतेहपुर में एक ऐसा रोचक विधानसभा चुनाव भी हो चुका है, जिसमें जमानत जब्त होने पर भी उम्मीदवार विधायक चुना गया। विधानसभा बनने के बाद ये वाकया 1957 में फतेहपुर के पहले चुनाव का ही है। जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार खान महज 3 हजार 955 मत पाकर भी विधायक चुने गए थे।