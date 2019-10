ATM लूट भाग रहे बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, गाड़ी पर फेंके पत्थर

सीकर/खाटूश्यामजी.

जिले के सदर थाना इलाके के बाडलवास गांव में लगे एटीएम ( Try to ATM Loot ) को उखाड़ कर भाग रहे बदमाशों की देर रात खाटूश्यामजी थाना पुलिस ( Accused Firing on Police ) से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने भागने के लिए पुलिस पर पथराव व फायरिंग कर दी। अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर आरोपी पिकअप व एटीएम छोडकऱ फरार होने में कामयाब हो गए। इससे एटीएम में रखे चार लाख से ज्यादा रुपए लुटने से बच गए। पुलिस ने लूटा गया एटीएम व बदमाशों की पिकअप जब्त कर ली। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है।

Crime in Sikar : सदर थाना अधिकारी विजयसिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात पिकअप में आए सात-आठ बदमाशों ने बाडलवास गांव स्थित बस स्टैंड पर लगा पीएनबी बैंक एटीएम उखाड़ लिया। इस दौरान किसी ग्रामीण ने उनको देख लिया। उसके शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना खाटूश्यामजी थाना पुलिस को दी। इस पर सक्रिय हुई पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी। इस दौरान पुलिस बल की तुलसीराम पुरा गांव के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पहले तो नाकाबंदी कर रही पुलिस जीप को टक्कर मार दी। बचने के लिए बदमाशों ने पहले तो पुलिस पर पत्थर बरसाए। इस दौरान उनकी गाड़ी बंद हो गई। इस पर वे गाड़ी छोडकऱ भागने लगे। भागते समय बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। अंधेरे व जंगलों में बने बरसाती नालों का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इस पर पुलिस ने मौके से तीन जिंदा कारतूस, बदमाशों की पिकअप व लूटा गया एटीएम बरामद कर लिया तथा सदर थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। इधर इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने मामला दर्ज करवाया है।



दो की पहचान

एटीएम लूट व मुठभेड़ मामले में पु्लिस के हाथ बदमाशों तक पहुंच गए हैं। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गोरिया निवासी पवन मीणा व नागौर जिले के नावां निवासी भवानी सिंह मीणा वारदात में शामिल थे।



पहले भी हुए थे प्रयास

बाडलवास गांव में लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम उखाडऩे के मामले में सुरक्षा की चूक सामने आई है। यहां कोई गार्ड नहीं लगा है। इस एटीएम पर कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। करीब दो ढाई महीने पहले इसी एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया। तब भी ग्रामीणों व पुलिस की सजगता से एटीएम लुटने से बच गया था। इसके बाद भी यहां गार्ड नहीं लगाया गया।

ग्रामीण ने मचाया शोर

बाडलवास गांव में लूटा गया एटीएम तोडऩे के लिए बदमाशों ने पिकअप व लोहे के सरियों का सहारा लिया। वारदात करीब ढाई बजे की है। इस दौरान आवाज होने पर एक ग्रामीण वहां पहुंच गया। उसने बदमाशों को देख शोर मचा दिया। इस पर लोग एकत्र हो गए तथा पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो पहाड़ी इलाकों में होते हुए खाटूश्यामजी इलाके की तरफ फरार हो गए।



इस तरह हुई मुठभेड़

खाटूश्यामजी पुलिस को देर रात कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी जिसके पीछे लकड़ी के फंटे लगे हैं उसमें सात-आठ बदमाश सवार हैं जो सीकर से एटीएम लूट कर भागे हैं। सूचना पर खाटूथाना प्रभारी शीशराम ओला जाप्ते के साथ गोवटी पहुंचे। दोबारा पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पिकअप गाड़ी का सीकर पुलिस पीछा कर रही है, जो जीणमाता से खाटूश्यामजी की ओर आ रही है। इस पर तुलसीरामपुरा के पास बेरिकेटिंग लगाकर नाकाबंदी की गई। सुबह करीब साढ़े चार बजे तेज गति से पिकअप आती दिखी। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। चालक ने पिकअप से पुलिस के वाहन को टक्कर मारी। टक्कर से पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई।



मौके पर पुलिस को मिले तीन जिंदा कारतूस

पुलिस को मौके पर मिले कारतूस के निचले हिस्से पर आठ एमएम केएफ लिखा है। थाना प्रभारी शीशराम ओला ने बताया कि लुटेरों ने पिकअप गाड़ी को हमले में नुकसान नहीं हो, इसके लिए आगे पीछे लोहे की गाटर लगा रखी थी और गाड़ी के आगे के नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा रखा था। पीछे की नंबर प्लेट गायब थी। पुलिस ने नंबर प्लेट को साफ की तो आरजे 21 जीबी 7165 लिखे हुए मिले। कार्रवाई में हैड कांस्टेबल हरफूल सिंह, श्रीकिशन व चालक मोहनलाल शामिल थे।