ATM machine and bike found in well in sikar सीकर/गणेश्वर. राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाका के गणेश्वर गांव में सोमवार को एक कुए में बाइक व एटीएम मशीन मिलना चर्चा का विषय बन गया। जब जांच हुई तो उसके पीछे बड़ा राज छिपा मिला। दरअसल अजमेर जिले के मसूदा इलाके से करीब डेढ़ वर्ष पहले लूटा गया एटीएम सोमवार को गणेश्वर के कुल्हाड़ा-चीपलाटा रोड पर सुनसान क्षेत्र में बने कुएं में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कुएं से एटीएम मशीन और एक पावर बाइक को बाहर निकलवा लिया है। एटीएम पर अजमेर के बैंक का मार्का होने पर वहां की पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। नीमकाथाना सदर थानाधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि बकरी चराने वाले युवक को करीब 110 फिट गहरे कुएं में बाइक पड़ी दिखाई दी। उसने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के क्रेन के सहयोग से कुएं में पड़ी बाइक और एटीएम मशीन को बाहर निकल वाया। कुएं में साल भर पड़ी रहने से एटीएम मशीन के जंग लग गया, लेकिन उसके बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगों लगा हुआ था। वहीं पावर बाइक के नंबर प्लेट नहीं लगी थी। उसके इंजन और चेचिस नंबर भी सहीं नहीं है। ऐसे में अजमेर जिले की मसूदा थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है।