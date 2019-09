कोर्ट से बाहर निकलते ही वकील पर सरियों से ताबड़तोड़ हमला, गंभीर घायल

सीकर.

सेशन कोर्ट के बाहर निकलने के दौरान गुरुवार दोपहर को पांच जनों ने सरियों से वकील ( Attack on Lawyer out of Court in Sikar ) पर जानलेवा हमला कर दिया है। वकील को गंभीर अवस्था में एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगतसिंह ने बताया कि वह सेशन कोर्ट में प्रेक्टिस करते है।

Crime in Sikar : उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एक फैसले में अशोक के खिलाफ कुर्की के आदेश दे दिए थे। कुर्की से बचने के लिए अशोक ने उसे कई बार धमकी दी। वह दोपहर को कोर्ट में आया और धमकी देने लगा। उनके बीच में काफी कहासुनी हो गई। बाद में वह चला गया। वह दोपहर करीब तीन बजे कोर्ट से निकल कर जा रह था तभी गेट के पास अशोक अपने साथ चार लोगों को लेकर आ गया। उनके हाथों में सरिये लगे हुए थे। उन्होंने मिलकर मारपीट करनी शुरु कर दी।

Read More :

दर्दनाक हादसा: मां-बाप के इकलौते जिगर के टुकड़े और छह बहनों के भाई की लापरवाही ने लील ली जिंदगी



उसके सिर में सरिये लगने से वह गंभीर रुप से घायल हो गया। जानलेवा हमला करने के बाद वह भाग गए। हंगामा सुनकर अन्य वकील भी आ गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भगत सिंह को गंभीर अवस्था में एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Read More :

भाजपा नेत्री को Facebook पर दोस्ती करना पड़ा महंगा, विदेशी युवक ने इस तरह से लूटा