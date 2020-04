VIDEO. सीकर में लॉकडाउन की पालना कराने गई पुलिस पर हमला, लोगों ने बरसाए लाठी व पत्थर

राजस्थान के सीकर (sikar in rajasthan) जिले के नीमकाथाना कस्बे के दरीबा गांव में लॉक डाउन की पालना कराने गए पुलिसकर्मियों पर हमला (Attack on police in sikar district) कर दिया गया। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी से वार किया। पत्थरबाजी (Stone pelting) कर गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए।