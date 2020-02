राजस्थान: 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, बलात्कार के बाद हत्या की कोशिश, हालत नाजुक

राजस्थान के सीकर जिले में दरिंदगी की घटना सामने आई है। वारदात जिले के कांवट कस्बे के लोहरवाड़ा रोड़ स्थित वार्ड नंबर 14 की है। जहां 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या ( Attempted Murder After Rape with 14 Year old Girl ) का प्रयास किया गया। बच्ची की हालत नाजुक ( Critical Condition of Rape Victim ) बनी हुई है।