(Attempted to kidnapping and rape on Valentine day) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में वेलेंटाइन डे पर घर में घुसकर एक युवती के बलात्कार (Rape) व अपहरण (Kidnepping) के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती को बचाने आए मां व उसके भाई के साथ भी आरोपियों ने लाठी व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिसमें दोनों को गंभीर चोट आई है। दोनों का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये है मामला

मामले में युवती के भाई ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिसमें बताया है कि 14 फरवरी को गांव के दो युवक उनके घर में घुस गए। वहां एक कमरे में उसकी बहन को अकेली देखकर उससे प्रेम का इजहार करते हुए उसके अपहरण का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़कर बलात्कार का प्रयास किया। इसी बीच उसकी मां व भाई वहां पहुंच गए। जिसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। लेकिन, इसकी शिकायत जब उन्होंने आरोपियों के पड़ौस में रहने वाले रिश्तेदारों से की तो वे भी आरोपियों के समर्थन में उतर आए। रिश्तेदारों को बदनाम करने की साजिश बताते हुए उन्होंने भी युवती को उठाकर ले जाने की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद 15 फरवरी को जब घर पर कोई नहीं था, तब आरोपी दर्जनभर युवकों के साथ फिर घर में घुस आए और युवती का अपहरण करने की कोशिश की। आरोपी उसे घसीटकर गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उसकी मां व भाई मौके पर पहुंच गए और युवती को छुड़ाने की कोशिश की। इस पर आरोपी युवकों ने युवती की मां व भाई पर हमला कर दिया। लाठी- डंडों व धारदार हथियार से उन पर वार किए। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।