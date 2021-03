कल से चार दिन बंद रहेंगे बैंक, एटीएम पर भी पड़ेगा असर

(Banks will be closed for four days from tomorrow) बैंक शनिवार से चार दिन बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी और ग्रामीण बैंक में किसी तरह का लेन देन नहीं होगा।