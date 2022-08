खुले आम बिक रही है प्रतिबंधित दवाएं, कार्रवाई नहीं होने से विक्रताओं के हौंसले बुलंद

सीकर. मुनाफा कमाने वालों का बुलंद हौंसला कहें या जिम्मेेदारों की अनदेखी। खरीद और बिक्री का रेकार्ड रखना जरूरी होने के बावजूद सीकर जिले में प्रतिबंधित दवाओं की खेप मंगवाने को लेकर गिरोह सक्रिय है।

Banned drugs are being sold openly in sikar. सीकर. मुनाफा कमाने वालों का बुलंद हौंसला कहें या जिम्मेेदारों की अनदेखी। खरीद और बिक्री का रेकार्ड रखना जरूरी होने के बावजूद सीकर जिले में प्रतिबंधित दवाओं की खेप मंगवाने को लेकर गिरोह सक्रिय है। जिसका नतीजा है कि जिले में कोडिन और ट्रामाडोल सरीखी नशीली दवाओं की बेहिसाब बिक्री हो रही है। ऐसे ही एक गिरोह का पिछले दिनो नारकोटिक्स विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जिला मुख्यालय पर खुलासा हुआ था जिसमें दवा बेचने का लाइसेंस लेकर गोदाम में यह काला कारोबार हो रहा था। लेकिन एक माह बाद भी दोषी पर कार्रवाई की बजाए केवल कागजों में ही कार्रवाई चल रही है।औषधि नियंत्रण विभाग ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया और दवाओं के सेम्पल भिजवा दिए। चिकित्सकों के अनुसार ट्रामाडोल और कोडिन सीरप का इस्तेमाल दर्द और खांसी होने पर केवल चिकित्सक की पर्ची पर देने का प्रावधान है। पर इसके बावजूद इन दवाओं को बिना पर्ची के खुलेआम बेचा जा रहा है।