VIDEO: बीएड कॉलेज में हाजरी के मांगे 30 हजार रुपए, 18 हजार लेते हुए कर्मचारी गिरफ्तार

BEd college employee arrested for taking bribe of 18 thousand rupees in the name of attendance in sikar

सीकर/पलसाना. राजस्थान के सीकर जिले में एसीबी जयपुर की टीम ने एक निजी बीएड कॉलेज के कर्मचारी को 18 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रानोली स्थित अरावली बीएड कॉलेज के कर्मचारी विनोद भाकर ने कॉलेज में अनुपस्थिति के बावजूद फर्जी हाजरी करने की एवज में 30 हजार रुपए की मांग छात्र से की थी। जिसकी शिकायत उसके साले ने जयपुर के भ्रष्टाचार ब्यूरो कार्यालय में कर दी। सत्यापन में शिकायत सही मिलने पर एसीबी ने मंगलवार को आरोपी को 18 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। एसीबी ब्यूरो जयपुर के डीवाईएसपी नीरज गुरुनानी की अगुआई में हुई कार्रवाई अब भी जारी है।