साथी का मोबाइल बना मौत कारण, रास्ते में छीन ले गया जिंदगी

Updated: April 17, 2022 11:48:14 am

Bhajan singer dies in a collision between a trolla and a jeep सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर रविवार सुबह एक ट्रोला व जीप की भिडंत में जीप चालक की मौत हो गई। हादसा रामगढ़- चूरू रोड पर अल सुबह चार बजे हुआ। जिसमें रामगढ़ का सैनी मोहल्ला निवासी भजन गायक सुभाष सैनी गंभीर घायल हो गया। हालत गंभीर होने उसे चूरू रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।