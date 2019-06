Accident : बस व बाइक की आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत, दो की दर्दनाक मौत

सीकर।

road accident in Sikar : सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक बस व बाइक की आमने-सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। जिसमें बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ में भूमा का टोल यह हादसा हुआ। जिसमें बाइक सवार लक्ष्मणगढ़ का भोजासर गांव निवासी कपिल, चूरू निवासी हीरालाल और सुरेश दोनों की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान भूमा बड़ा टोल नाके के पास उनकी बाइक सामने से आती तेज रफ्तार बस से टकरा गई। सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और हताहतों को सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने कपिल और हीरालाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, प्राथमिक उपचार के बाद सुरेश को जयपुर रैफर कर दिया गया। हादसे की जानकारी पर पुलिस भी मौका स्थल और अस्पताल पहुंची और मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू की। two died in road accident

