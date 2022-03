VIDEO: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा रेफर

Accident: राजस्थान के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।

The truck hit the bike in Sikar. One youth died and the other was injured. सीकर/पलसाना. राजस्थान के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गिलों की ढाणी निवासी रोहित व खाटूश्यामजी निवासी पिंटू सीकर से गांव की तरफ बाइक से जा रहे थे। इसी बीच त्रिलोकपुरा कट के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रोहित व पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें पलसाना के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां चिकित्सकों ने रोहित पुत्र शीशपाल को मृत घोषित कर दिया। जबकि हालत गंभीर होने पर पिंटू पुत्र बीरबल रुलाणिया को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोहित के शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कवायद शुरू कर दी है।