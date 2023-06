VIDEO: दो हजार के नोट की तरह हो गई भाजपा, लेने से कतरा रहे लोग- डोटासरा

Rajasthan political news: सीकर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शुक्रवार को खंडेला के होद गांव में आयोजित सभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर करारा निशाना साधा।

PCC chief govind singh dotasara saie, BJP has become like Rs 2000 note, people are hesitating to accept it - Dotasara. सीकर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शुक्रवार को खंडेला के होद गांव में आयोजित सभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार व काले धन को खत्म करने के नाम पर एक हजार का नोट बंद कर बाद में दो हजार का नोट चलाया। पर जब उन पर अंकुश नहीं लगा तो फिर दो हजार का नोट बंद कर दिया। बोले, अब तो भाजपा की हालत भी दो हजार के नोट जैसी ही हो गई है, जो चलन में तो है, लेकिन लोग उसे लेने से कतरा रहे हैं। मारवाड़ी में दिए भाषण में डोटासरा ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दलितों व किसानों के लिए खेत व किसान की बिजली पूरी तरह से फ्री करने की अपील भी मुख्यमंत्री से की। वहीं, देश व प्रदेश में विकास के लिए आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील भी जनता से की।