प्रदेश में स्टेट हाइवे पर टोल वसूली को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन

Toll on State Highway in Rajasthan : प्रदेश में स्टेट हाइवे पर फिर से टोल शुरू करने के सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के प्रदर्शन की घोषणा के बाद आज भाजपा ( Bjp Protest Against Toll ) ने सीकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया।