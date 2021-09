सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर ली घूस, सीकर एसीबी ने किया ट्रेप

(Bribe taken in the name of operation in government hospital in nagour) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (anti corruption bureau) टीम ने बुधवार को नागौर के परबतसर के उप जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को 8500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी नागौर का पिलवा कस्बे के कवलाद गांव का ओमप्रकाश ठोलिया (42) पुत्र हेमाराम है। जिसने परिवादी की बेटी का उप जिला अस्पताल में ऑपरेशन करने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। आरोपी को उसके परबतसर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। दस्तावेज खंगलाने के साथ एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम पर मांगी घूस

एसीबी के उप अधीक्षक जाकिर अख्तर ने बताया कि नागौर जिले के परबतसर कस्बे के मालास गांव निवासी नानूराम पुत्र धूकल राम ने 23 सितंबर को आरोपी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी । जिसमें उसने बताया था कि उप जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ओमप्रकाश ने उसकी बेटी रिंकू का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में करने के लिए 8500 रुपए की रिश्वत मांगी है। इस पर एसीबी की टीम ने सत्यापन किया तो शिकायत सही पाई मिली। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर रिश्वत की राशि परबतसर के गणेश कॉलोनी स्थित ओमप्रकाश के आवास पर ही देना तय किया। जिसे बुधवार को लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

इस टीम ने की कार्रवाई

उप अधीक्षक अख्तर ने बताया कि कार्रवाई में ट्रेेपकर्ता अधिकारी पुलिस निरीक्षक सुरेश चंद्र थे। टीम के सदस्य के तौर पर हेड कांस्टेबल रोहिताश्व सिंह, रोहिताश कुमार, एलसी राजेंद्र प्रसाद व मंजू, कॉन्स्टेबल रामनिवास, मूलचंद, कैलाश चंद, दलीप कुमार और सुरेंद्र कुमार शामिल रहे।