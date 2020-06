मनरेगा में रोजगार का टूटा पांच साल का रेकॉर्ड

सीकर. लॉकडाउन (Lock down) की वजह से बेरोजगार हुए प्रवासी कामगारों को मनरेगा ने बड़ी संजीवनी दी है। जिले में पिछले साल के रेकार्ड गुरुवार को टूट गए। (Broken five-year record of employment in MNREGA) मनरेगा के जरिए रोजगार हासिल करने वाले श्रमिकों का आंकड़ा 50 हजार को पार कर गया है।