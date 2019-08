मातम में बदली खुशियां, बहन के घर सवामणी में गए इकलौते भाई की डूबने से मौत

Brother of Five Sisters Died : सदर थानांतर्गत गांव लादीकाबास में एनिकट में डूबने ( Youth Died Due to Drowned in Anicut ) से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जैनपुरवास (अलवर) निवासी धारा सिंह गुर्जर पुत्र पप्पूराम गुर्जर लादीकाबास में स्थित गिराटी की ढाणी में अपनी बहन के सवामणी समारोह में शामिल होने आया था।