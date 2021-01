तीन कारों से टकराई बस, पांच गंभीर घायल

(Bus collided with three cars in sikar. five seriously injured) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा कस्बे में सालासर रोड पर आज दोपहर में एक तेज रफ्तार कार सामने से आती लोक परिवहन बस से टकरा गई। घटना के बाद बस अनियंत्रित होकर अन्य दो कारों से भी टकरा गई। (car bus accident in sikar) हादसे में पहले टकराई कार में सवार पांच जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें नेछवा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रैफर कर दिया गया। जहां से तीन घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया है। प्रशिक्षु आरपीएस करण सिंह ने बताया कि घायलों की पहचान झुंझूनू के कोलिंडा निवासी इस्लाम, शौकीन, सेठी, सिकन्दर और इशाक के रूप में हुई है। घटना के दौरान बस में सवार यात्रियों में भी अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

नेछवा में हुए हादसे का पूरा घटनाक्रम नजदीक लगे एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जिसमें सामने से एक लोक परिवहन बस साफ आती दिख रही है। जिसके कुछ पल बाद ही सामने मोड़ से घूमकर आई एक सफेद रंग की तेज रफ्तार कार उससे टकरा जाती है। कार की भीषण टक्कर के बाद बस अनियंत्रित हो जाती है और वह अपनी दांई दिशा में घूमकर कतार से लगी दो कारों से टकरा जाती है। घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें नजदीकी लोग हताहतों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मोड़़ पर ओवरटेक से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा घुमाव पर कार की तेज रफ्तार के कारण हुआ। मोड़ पर घूमने की वजह से कार चालक को सामने से आती बस नहीं दिखी। फिर तेज रफ्तार होने के चलते समय पर चालक ब्रेक भी नहीं लगा पाया। ऐसे में कार सीधे बस से जाकर टकरा गई। जिसके चलते पांच लोगों की जान खतरे में आ गई।

रास्ते पर लगा लंबा जाम

घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। कुछ बचाव कार्य तो कुछ घटना स्थल का वीडियो बनाने लगे। ब्लॉक होने की वजह से रास्ते पर लंबा जाम भी लग गया। जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।