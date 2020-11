रात को पुलिया से नीचे गिरी बस, एक की मौत, कई घायल

(Bus fell down from fly over at night. one dead, many injured) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बीती देर रात नेशनल हाइवे पर एक बस ट्रॉली से टकराकर पुलिया से नीचे गिर कर पलट गई। जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। जबकि करीब आधा दर्जन से ज्यादा सवार घायल हो गए। घायलों में से चार को रात को लक्ष्मणगढ़ से सीकर रैफर किया गया। जबकि बाकी का लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

चारे से भरी ट्रॉली से टकराई बस

जानकारी के अनुसार निजी बस सामने से आ रही चारे से भरी ट्रॉली से टकराई थी। लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी राम मनोहर ने बताया कि हादसा शुक्रवार देर रात को हुआ। जयपुर से आ रही एक निजी बस तेज रफ्तार में श्रीगंगानगर की तरह जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे 52 पर पुलिया के पास फतेहपुर की ओर से एक चारे से भरी ट्रॉली सामने से आ रही थी। जिससे निजी बस टकरा गई। टकराते ही बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पुलिया से नीचे गिर गई। जिसके बाद वह पलट गई। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद हताहतों को 108 एंबुलेंस की मदद से लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल चार लोगों को सीकर रैफर किया। जबकि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।



घटना के बाद जमा हुई भीड़, अस्पताल में अफरा तफरी

घटना की जानकारी पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आते जाते वाहन भी रुकने से एकबारगी हल्की जाम की स्थित हो गई। बाद में पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात बहाल करवाया। घटना के बाद एंबुलेंस से हताहतों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहां भी एक बारगी अफरा- तफरी का माहौल हो गया।