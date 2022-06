VIDEO: बाइक को टक्कर मार अस्पताल से ऑटो में बैठ भागने लगे नशेड़ी कार सवार, पुलिस ने पीछाकर पकड़ा, बाइक सवार गंभीर

दो वाहनों से भिड़ी कार

पुलिस के अनुसार चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के झीणी हरिपुरा निवासी 64 वर्षीय दुलीचंद जाट, 45 वर्षीय नगेंद्र सिंह मेघवाल व 42 वर्षीय मनोज जाट कार में सवार होकर जयपुर से खंडेला जा रहे थे। सी दौरान श्रीमाधोपुर में बाईपास रोड पर उनकी कार अनियंत्रित होकर एक बाइक से टकराते हुए सामने से आ रही कार में जा घुसी। घटना में बाइक सवार थोई निवासी बंटी व कार सवार दुलीचंद घायल हो गए। जिन्हें 108 की सहायता से श्रीमाधोपुर सीएचसी लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद बंटी को जयपुर रेफर कर दिया गया।

ऑटो में भागने लगा घायल, पकड़ा तो तीनों मिले नशे में धुत

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद घायल दुलीचंद को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। लेकिन, मौका पाकर वह अपने साथियों के साथ ऑटो में बैठकर फरार हो गया। जिसे बाद में पुलिस ने पीछाकर पकड़ा तो तीनों शराब के नशे में धुत मिले। अस्पताल में भर्ती करवाने पर बंटी व दुलीचंद को रेफर कर दिया गया।

पूर्व सरपंच है नगेंद्र सिंह

कार सवार नगेंद्र सिंह मेघवाल झीणी गांव का पूर्व सरपंच बताया जा रहा है। जिसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। Another car collided with the car after colliding with the bike in Srimadhopar, sikar