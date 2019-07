राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, फिल्मी स्टाइल में 20 फीट हवा में उछली कार 40 फीट दूर खेत में गिरी

सीकर।

Car Bouncing Up To 20 Feet in Film Style Accident : सीकर जिले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार कार फिल्मी स्टाइल ( car accident in Filmy Style ) में अनियंत्रित होकर 20 फीट तक ऊपर उछलती हुई सडक़ से करीब 40 फीट दूर जा गिरी। कार उछलती हुई एक खाली प्लाट में गिर गई। घटना में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।

हालांकि कार चालक और उसमें सवार एक युवक की जान बच गई। उन्हें गंभीर चोटें आई है। जिन्हें उपचार के लिए खंडेला सीएचसी में भर्ती करवाया। जहां से गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया। हादसे का ऐसा खौफनाक मंजर देखकर लोगों की रूह कांप उठी। अनियंत्रित होकर कार का 20 फीट ऊपर उछलना और सडक़ से 40 फीट दूर एक खाली प्लाट में गिरना, लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार सागर मल और योगेन्द्र कार में सवार होकर खंडेला से कांवट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान छाजना स्टैंड से पहले तेज रफ्तार की वजह से उनकी कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई।

हवा में उछली और प्लाट में गिरी

Car Accident in Khandela Sikar : कार की रफ्तार इतनी थी कि वह अनियंत्रित होकर 20 फीट हवा में ऊछल गई। जिसके बाद हवा में ही राउंड लेती हुई सडक़ से 40 फीट दूर एक खाली प्लाट की दीवार को तोड़ते हुए उसमें गिर पड़ी। घटना के बाद आस-पास के लोग दौड़ कर आए और कार सवार लोगों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।