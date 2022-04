Big Accident: पंजाब में बस की टक्कर से नहर में गिरी कार, सीकर के पांच लोगों की मौत, दो बच्चे लापता

राजस्थान के सीकर जिले के एक ही परिवार के पांच लोगों की सोमवार को दिल दहला देने वाले हादसे में मौत हेा गई। दो बच्चे अब भी लापता बताये जा रहे हैं।

Car crashed into canal due to bus collision,Five people of Sikar died, two children missing सीकर/रींगस. राजस्थान के सीकर जिले के एक ही परिवार के पांच लोगों की सोमवार को दिल दहला देने वाले हादसे में मौत हेा गई। दो बच्चे अब भी लापता बताये जा रहे हैं। हादसा घनौली के पास अहमदपुर वाले पुल पर हुआ। जहां ठिकरिया निवासी रींगस सीएचसी के चिकित्सक डा. सतीश पूनिया का परिवार कार से आनंदपुर साहिब की ओर से वापस लौट रहा था। इसी दौरान एक निजी बस ने ओवर टेक करते हुए कार को टक्कर मार दी। जिससे कार सीधे भाखड़ा नहर में जा गिरी। हादसे में रींगस सीएचसी के चिकित्सक डा. सतीश पूनिया, पत्नी सरिता पूनिया, पुत्र दक्ष, बेटी गुडिय़ा, मूंगावाली नांगल ढोढसर निवासी brother in law राजेश पुत्र घासीराम व उसकी पत्नी सहित एक बच्ची नहर में डूब गए। जिनमें से पुलिस अब तक पांच शव बरामद कर चुकी है। गोताखारों की मदद से दो बच्चों की तलाश अब भी जारी है।