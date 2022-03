VIDEO: सरकारी स्कूल में अनूठा नवाचार, छात्रा को भेंट की कार

राजस्थान के सीकर जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डिंगली जोड़ी बेरी में रविवार को आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अनूठे नवाचार को लेकर प्रदेशभर में चर्चा में आ गया है।

Car gifted to girl student in government school in sikar सीकर. राजस्थान के सीकर जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डिंगली जोड़ी बेरी में रविवार को आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अनूठे नवाचार को लेकर प्रदेशभर में चर्चा में आ गया है। दरअसल, यहां भामाशाह सुखराम सारसर ने एक दिव्यांग बेटी सुनीता शर्मा को कार भेंट की। जो दोनों पैरों से निशक्त है। कार की चाबी पाकर सुनीता खुशी से झूम उठी। बेटी स्वरोजगार के जरिए गांव की अन्य बेटियों को भी सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत है। सुनीता का कहना है कि कार मिलने से उसके सपनों को पंख लग सकेंगे। सुनीता ने बताया कि दिव्यांगता की वजह से कई लोग हार मानकर बैठ जाते है। जबकि खुद को मजबूत साबित कर दिव्यांगों को अब हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। सुनीता ने कार के लिए सरपंच का आभार भी जताया। खास बात यह है कि भामाशाह किरण मील, उप सरपंच भंवर सिंह, श्रवणी देवी झाझडिय़ा, भंवर सिंह, सीताराम व कुम्भाराम गुर्जर ने भी आर्थिक मदद की है। ग्रामीणों के जज्बे की सीबीईओ सुमन चौधरी, एसीबीईओ बलदेव बगडिय़ा, आरपी हरिराम बाजिया, मामराज काजला, पीईईओ विद्याद्यर मील व प्रधानाध्यापक मदन सिंह महला ने इस पहल को काफी सराहा। कार्यक्रम का संचालन विजेन्द्र काजला ने किया।