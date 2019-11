ऐसे भी आती है मौत... महिला ने सोचा भी नहीं था, जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन

Car Overturned on Woman Walking : कहते है मौत रोके नहीं रुकती, भले ही कभी भी कहीं भी और कैसे भी आ आए। सीकर जिले के फतेहपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां सडक़ किनारे चल रही महिला पर एक एसयूवी मौत ( Car Overturned in Fatehpur Sikar ) बनकर टूट पड़ी।

सीकर/फतेहपुर.

Car overturned on Woman Walking : कहते है मौत रोके नहीं रुकती, भले ही कभी भी कहीं भी और कैसे भी आ आए। सीकर जिले के फतेहपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां सडक़ किनारे चल रही महिला पर एक एसयूवी मौत ( Car Overturned in Fatehpur Sikar ) बनकर टूट पड़ी। महिला ने सोचा भी नहीं था कि आज उसका अंतिम दिन होगा। जानकारी के अनुसार कस्बे में एक निजी स्कूल के पास बने अंडरपास के नजदीक एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एसयूवी पलट गई और सडक़ किनारे चल रही एक महिला के ऊपर गिर गई। इससे महिला की मौत ( woman killed in road accident ) हो गई व चार लोग घायल हो गए।

घायलों में एक की हालत गंभीर है जिसे सीकर रेफर कर दिया। हादसा शुक्रवार शाम करीब 6.30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार एसयूवी में सवार लोग सदिनसर से फतेहपुर के आगे बारात में जा रहे थे। इसी दौरान निजी स्कूल के पास बाइक सवार अचानक सडक़ पर आ गया।

बाइक को बचाने के लिए एसयूवी ने अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे गाड़ी पलट गई। इस दौरान सडक़ किनारे दूध लेने जा रही महिला कमला देवी के ऊपर यह एसयूवी गिर गई। इससे महिला गंभीर घायल हो गई। लोगों ने महिला को राजकीय धानुका अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे में एसयूवी सवार सदिनसर निवासी मोहनलाल पुत्र भूराराम (72), नेमीचंद पुत्र चतराराम (48), रुकनसर निवासी रामकुमार पुत्र गोपालराम (50), रामगढ़ निवासी प्रभुदयाल पुत्र देबुराम (45) घायल हो गए। इनमें मोहनलाल की हालत गंभीर होने के चलते सीकर रेफर कर दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया।

