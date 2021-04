सावधान! यदि आपको भूख नहीं लग रही है और कमजोरी है तो आपको कोरोना हो सकता है

careful If you are not hungry, have weakness then you may have corona कोरोना संक्रमण के दौरान अब सिर्फ बुखार, थकान या सूखी खांसी, स्वाद और गंध महसूस न होना ही लक्षण नहीं हैं। दूसरी लहर के दौरान अब पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, भूख में कमी को भी कोरोना वायरस का लक्षण माना जा रहा है।

careful If you are not hungry, have weakness then you may have corona

- कोरोना की दूसरी लहर में बदल रहे लक्षण

- हल्की बुखार और हाथ पैरों में दर्द के साथ आ रहे पॉजिटिव

सीकर. जिले में कोरोना वायरस (corona virus) की दूसरी लहर तेज हो गई है। दूसरी लहर के दौरान वायरस के नए स्ट्रेन के एक्टिव होने के कारण संक्रमित मरीजों में नए लक्षण भी नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण के दौरान अब सिर्फ बुखार, थकान या सूखी खांसी, स्वाद और गंध महसूस न होना ही लक्षण नहीं हैं। दूसरी लहर (second wave)के दौरान अब पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, भूख में कमी को भी कोरोना वायरस का लक्षण माना जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार कोरोना वायरस म्यूटेट हो जाने के कारण अब पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। इस कारण अब डायरिया, पेट दर्द, जी मिचलाना और उल्टी के लक्षण बढ़ रहे हैं। पिछले एक माह के दौरान आने वाले अधिकांश नए संक्रमितों में लक्षण हैं ही नहीं, लेकिन जिस तरह वायरस में बदलाव हो रहे हैं, संक्रमण की गंभीरता भी सामने आ रही है। खास तौर पर जिन लोगों को किसी न किसी तरह की गंभीर बीमारी हैं, उनके लिए यह संक्रमण घातक साबित हो रहा है। गौरतलब है कि इस कारण जिला लैब सहित निजी लैब में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।



गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या बढ़ी

कोविड का उपचार करने वाले चिकित्सकों के अनुसार अब संक्रमितों में कई तरह की गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल समस्याएं भी सामने आ रही हैं। पहले के मुकाबले इनकी संख्या बढ़ी है। कोरोना की पहली लहर के दौरान पेटदर्द, जोडों का दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण दिखे ही नहीं थे, लेकिन अब ज्यादातर केस में यह लक्षण दिख रहे हैं। अलग-अलग आयुवर्ग के लोगों मेंअलग-अलग तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि इन संक्रमितों में माइल्ड से मॉडरेट लक्षण होने के कारण मरीज गंभीर स्थिति तक नहीं रहे हैं। हालांकि व्यक्ति के वायरस से इन्फेक्ट होने के 5-6 दिन बाद यह लक्षण सामने आ रहे हैं। कई बार यह लक्षण 14 दिन तक भी सामने आए हैं।



कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल खोले तो सख्त कार्रवाई: एडीएम

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपर जिला कलक्टर धारा सिंह मीणा ने स्कूल व कॉलेजों के संचालन को लेकर आदेश जारी किए है। धारा 144 के तहत अपर जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर बताया कि नगर विकास न्यास (uit) क्षेत्र में कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल खोलने पर संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। बताया कि यह आदेश सरकारी व निजी स्कूलों पर लागू रहेगा। इसके अलावा कॉलेज, कोचिंग को राज्य सरकार की एसओपी की पालना करनी होगी।