राजस्थान में आज भी बरसात के आसार, शीतलहर के साथ फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

सीकर. राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर (effect of western disturbance in rajasthan) कम हो गया है। इससे बरसात की गतिविधियां कम हो गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रविवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। जिससे अधिकतम तापमान में कमी रहेगी। लेकिन, इसके बाद मौसम खुल जाएगा। जिसके साथ ही कोहरा व कड़ाके की सर्दी भी फिर लौट आएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम साफ होने के साथ शीतलहर का दौर शुरू हो जाएगा। जिससे तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश में सर्दी फिर सताएगी। (Chances of rain in Rajasthan even today, cold weather will return again with cold wave)