नौकरी के नाम पर पति-पत्नी सहित 16 बेरोजगारों के साथ लाखों की ठगी, ऐसे आए झांसे में

सीकर.

नौकरी देने के नाम पर ठगी का ( Fraud on the name of job ) बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें नामजद कंपनी पदाधिकारियों ने सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर व बीकानेर जिले के 16 बेरोजगार युवक-युवतियों से आठ लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। पीडि़तों ने जब ठगी की शिकायत पुलिस को देने की बात कही तो कंपनी वालों ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौच की। इसके बाद पीडि़तों ने पुलिस अधीक्षक को आरोपियों के खिलाफ परिवाद सौंपा और उन्हें कार्रवाई का भरोसा मिला है। संबंधित थानाधिकारियों को जांच के लिए कहा गया है। मुकदमा दर्ज होने पर आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी।



पति-पत्नी से हड़पे 4 लाख

रतनगढ़ के पीडि़त राकेश का कहना है कि नौकरी के लिए कंपनी का अखबार में विज्ञापन देखा था। दिए गए संपर्क नंबरों पर उसने और उसकी पत्नी ने बात की तो कंपनी वालों ने साक्षात्कार के लिए दोनों को अजमेर स्थित हेड ऑफिस बुलाया। यहां कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व मैनेजर से मिलने पर इन्होंने सुपरवाइजर पद के लिए चयन होना बताकर आवेदन फीस ले ली। ट्रेनिंग पूरी होने तक 12 हजार तथा इसके बाद 18 हजार की सेलरी मिलने की बात कही। एक साल बाद 40 हजार सेलरी के मिलना बताया और उनके नजदीकी ब्रांच में लगाने के लिए सीकर भेज दिया। यहां ऑफिस खोलकर बैठे कंपनी वाले प्रमोशन देने और प्रोडक्ट बेचने पर हजारों रुपए कमीशन मिलने का झांसा दिया और दोनों पति-पत्नी को ग्रुप लीडर बनाने के बहाने पांच महीने में चार लाख 20 हजार रुपए ठग लिए। जो उन्होंने गहने बेचकर और उधार लेकर कपंनी वालों को दिए थे।



जान से मारने की धमकी

पीडि़त पति-पत्नी ने परिवाद में कंपनी के ब्रांच मैनेजर पर फोन पर धमकाने और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं। इससे पहले रुपए ठगी के रुपए वापस मांगने पर इनको ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया गया। पीडि़त राकेश ने बताया कि फर्जी कंपनी बनाकर इन लोगों ने प्रदेशभर में अपनी 15 ब्रांच खोल रखी है। कार्रवाई होने के डर से पहले ही बेरोजगारों के हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लेते हैं।



इनसे ठगे इतने

रतनगढ़ के राकेश और पत्नी से चार लाख 20 हजार ठगने के अलावा कंपनी वालों ने दर्जनों बेरोजगार युवकों को अपना शिकार बनाया है। ठगी होने वालों में सीकर का मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आवेश, सोहेल, महेश व देवकीनंदन शामिल है। जबकि फतेहपुर के महिपाल व छोटूराम तथा बीकानेर का केशाराम, दांतारामगढ़ का हेमराज, रेटा के अमरचंद और गोपीराम, नागौर के मोडूराम, लक्ष्मणगढ़ के महेंद्र व भागचंद से पांच हजार से लेकर एक लाख रुपए तक वसूल चुके हैं।