VIDEO: गहने व नगदी लेकर दिया 'चमत्कारी' बैग, रास्ते में खोलकर देखा तो उड़ गए होश

किराये का मकान लेकर लगाया चूना

थानाधिकारी ने बताया कि पीडि़त भरत की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी मक्खन बावरिया और सुमन बावरिया 26 अगस्त 2021 में उनकी दुकान किराए पर लेकर रहने लगे थे। बाद मे उन्होने उसे विश्वास में लेकर कछुए को रखना सुख समृद्धि के लिए फायदेमंद बताया व दो लाख रुपए में कछुआ दिलाने को कहा। दो लाख रुपए नहीं होने के कारण भरत ने 50 हजार रुपए नगद और सोने-चांदी के गहने देने पर सहमति बनने के बाद पीडि़त मूंडरु गांव में पैसे और गहने लेकर पहुंचा। जहां उससे पचास हजार रुपए और दो सोने के बाजू, दो पूंछी, दो अंगूठी, दो कान के झुमके सहित सोने-चांदी के गहने ले लिए और एक थैला थमा दिया।

जिसमें कछुआ होने की बात कहते हुए थैले को घर ले जाकर ही खोलने की बात कही। लेकिन, भरत ने जब बीच रास्ते में थैला खोलकर देखा तो उसमें कछुआ नहीं था। भरत ने बताया कि जब आरोपियों को फोन किया तो उनका मोबाइल बंद मिला। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मक्खन को गिरफ्तार किया है।

Cheating of lakhs in the name of turtle