Solid Waste Disposal News: छत्तीसगढ़ ने ठोस कचरा प्रबंधन में किया कमाल, राजस्थान फिसड्डी

सोलिड वेस्ट डिस्पोजल: 100 फीसदी ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग के साथ छत्तीसगढ़ देश में अव्वल-हमारे यहां महज 37 प्रतिशत, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा

Published: May 03, 2022 10:01:55 am

Solid Waste Disposal News: सीकर. छत्तीसगढ़ के नगर निकायों ने ठोस कचरा प्रबंधन में नजीर पेश की है। वहां न केवल सभी 3255 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण door to door garbage collection हो रहा है, बल्कि प्रतिदिन उत्सर्जित हो रहे 1657 मीट्रिक टन ठोस कचरे की वैज्ञानिक तरीके से शत प्रतिशत प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग recycling भी हो रही है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय Union Ministry of Housing and Urban Affairs की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में इकलौता छत्तीसगढ़ Chhattisgarh ऐसा राज्य है, जहां शतप्रतिशत ठोस कचरा प्रबंधन हो रहा है। जबकि राजस्थान में ठोस अपशिष्ट की महज 37 प्रतिशत प्रोसेसिंग हो पा रही है। जो देश की औसत प्रोसेसिंग (72 प्रतिशत) से भी आधी है। बाकी कचरा डम्प साइट्स पर पहुंच रहा है। जिससे राज्य में कचरे के ढेर लगे रहते हैं। राज्य के कुल 7670 वार्डों में से 7550 वार्डों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का दावा किया गया है। यहां औसतन 6300 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट रोजाना उत्सर्जित हो रहा है। वहीं मध्यप्रदेश में 93 प्रतिशत अपशिष्ट प्रोसेसिंग हो रही है। गौरतलब है कि राजस्थान Rajasthan स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से अधिक यूएलबी श्रेणी में 14 राज्यों में 11वें स्थान पर रहा। महाराष्ट्र में निकलता है सबसे ज्यादा ठोस कचरा: महाराष्ट्र में प्रतिदिन 22771 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पादित हो रहा है। जबकि वहां वार्डों की संख्या राजस्थान Rajasthan से कम है। यूपी up में 15751 व तमिलनाडु Tamil Nadu में 14152 एमटी कचरा उत्सर्जित हो रहा है। दिल्ली में 11143 एमटी जबकि देश में प्रतिदिन औसतन 1,45,573 एमटी कचरा पैदा होता है।