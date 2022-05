VIDEO: शादी के घर में अचानक हुआ विस्फोट, धुंए के बीच झुलसा मिला बच्चा, एफएसएल की टीम ने जुटाए साक्ष्य

राजस्थान के सीकर शहर के मोचीवाड़ा चौके के पास एक घर में अचानक हुए विस्फोट से एक बच्चा झुलस गया।

Published: May 17, 2022 04:37:39 pm

Child burnt due to explosion in marriage house in sikar. सीकर. राजस्थान के सीकर शहर के मोचीवाड़ा चौके के पास एक घर में अचानक हुए विस्फोट से एक बच्चा झुलस गया। जिसे नजदीकी लोगों ने तुरंत एसके अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा घर की छत पर एक पटाखे से दूसरा पटाखा बना रहा था। इसी दौरान पटाखे के बारूद में विस्फोट से वह झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। जिसने मौके से कई साक्ष्य लिए हैं। सीओ वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सुबह मोचीवाड़ा इलाके में पटाखे में विस्फोट से बच्चे के घायल होने की जानकारी मिली थी। घटना स्थल पहुंचे तो विस्फोट से 13 वर्षीय अब्दुल शबीर तेली का घायल होना सामने आया। जिसे उपचार के लिए एसके अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।