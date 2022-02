चमत्कार: बोरवेल से 25 घंटे बाद पूरे होश में निकला मासूम, मां के साथ पहुंचाया अस्पताल, लोगों ने बताया चमत्कार

Miracle : 25 घंटे बाद पूरे होश में बोरवेल से बाहर निकला 4 वर्षीय बच्चा

After 25 hours a 4-year-old child came out of the borewell in full consciousness सीकर/खाटूश्यामजी. राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी के नजदीकी गांव चारण का बास गांव में गुरुवार को खेलते समय बोरवेल में गिरे चार वर्षीय मासूम रविन्द्र को आखिरकार 25 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। खास बात ये रही कि रविन्द्र पूरे होश में बाहर निकला। जिसे देखते ही लोगों के चेहरों पर खुशी दौड़ पड़ी। 25 घंटे बाद बोरवेल से सुरक्षित निकलने को लोगों ने ईश्वरीय चमत्कार भी बताया। बाहर लाते ही रविन्द्र को मां के साथ उपचार के लिए एंबुलेंस से खाटूश्यामजी के अस्पताल भेज दिया गया। इससे पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व सिविल डिफेंस की टीम के संयुक्त बचाव अभियान में बोरवेल के पास करीब 55 फीट का गड्ढा खोदा गया। जिसे एक सुरंग के जरिये बोरवेल तक जोड़कर उसमें लोहे के ड्रम लगाए गए। इस सुरंग के जरिये एनडीआरएफ का जवान.रविन्द्र तक पहुंचा। जहां से उसे गोद में उठाकर बाहर निकाल लाया गया।